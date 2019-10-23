Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'den sürpriz transfer. Sarı Lacivertli ekip, Bursaspor U21 takımında forma giyen Fatlind Azizi'yi kadrosuna kattı. Azizi, Vedat Muriç'in ardından Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan ikinci Kosovalı futbolcu olacak. Bu transferin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, ''Fatlind Azizi kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Fatlind Azizi ile ilgili detayları sizler için derledik.

Fatlind Azizi kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

25 Şubat 2000 doğumlu olan Fatlind Azizi, orta sahada görev alıyor. Daha önce Balıkesirspor'da denemeye alınan Azizi, profesyonel sözleşmeye imza atamamıştı. Genç oyuncu, 4 Ekim 2018'de Bursaspor'a amatör olarak transfer edilidi. Azizi, geçtiğimiz sezon U21'de 19 maça çıkarken gol üretemedi.

Sağ ayağını etkili kullanan gelecek vaad eden oyuncu, aynı zamanda ön libero olarak görev alabiliyor.