Fatih’te ‘Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği’ düzenlendi

İSTANBUL, (DHA)- Fatih’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği’ düzenlendi. Fatih Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe 7 Özel Eğitim Kurumundan yaklaşık 400 çocuk katıldı. Çocuklar, kendileri için hazırlanan çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Fatih Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Fatih Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği’ düzenledi. Fatih Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe 7 özel eğitim kurumundan yaklaşık 400 çocuk katıldı. Etkinlikte Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu öğrencileri İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu. Mert Karahan Özel Eğitim Okulu öğrencileri bağlama hocalarıyla kısa bir müzik dinletisi, Fatih Eram Özel Eğitim Okulu öğrencileri ise folklor gösterisi düzenledi. Öte yandan çocuklar, flor curling, corn hall, yapışkan okçuluk, mini golf, koordinasyon parkuru, mıknatıslı dart, seyyar basketbol , bowling, mas güreşi, bilek güreşi, masa tenisi, çemberbaz ve yüz boyama etkinliği ile eğlenceli anlar yaşadı. Aynı zamanda Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan özel çocuklar ve öğretmenler ile dragon botla Haliç’te kürek çekti.

“POZİTİF ENERJİ YÜKLEDİĞİMİZ BİR GÜN”

Etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bugün Haliç kıyısında, Kano Kürek merkezimizde Türkiye Engelliler Federasyonu, Haliç Su Sporları Derneği, Gençlik Spor Müdürlüğümüz ve engelli yavrularımızla bir etkinlik düzenledik. Bu yıl 3’üncüsünü düzenliyoruz, artık gelenekleşen bir etkinlik oldu. Burada yavrularımıza ve onların ailelerine farklı bir gün yaşatmak istedik. Burası onların engellerinin getirdiği sıkıntıları bir nebze de olsa rahatlatacak bir etkinlik. Onlarla beraber pozitif enerji yüklediğimiz bir gün oluyor” dedi.

“HERKESİN ONLARI KUCAKLAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebiyle düzenlenen bir etkinlikteyiz. İstanbul’un dört bir yanından gelen kardeşlerimiz burada güzel bir gün geçirecek. Amacımız sadece 3 Aralık’ta Engeliler Günü’nün kutlanmaması. Her gün bu çocukların günü olmalı. Artık bütün toplumun bunları kabullenmesi gerekiyor çünkü hepimiz bir engelli adayıyız. Onlara imkanlar verilmelidir, herkesin onları kucaklaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu güzel hava da Haliç’te bu etkinliği düzenleyen Fatih Belediye Başkanına, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ve Haliç Su Sporlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ”

Mimar Sinan İşitme Engelliler Ortaokulu’nda Fen Bilimleri Öğretmeni Havva Gündoğdu ise “Bu etkinlik diğer insanlar için farkındalık yaratması açısından önemli. Aynı zamanda çocukların burada hem eğlenip hem de kendi gibi akranlarıyla hoş bir vakit geçirmeleri için güzel bir etkinlik. Çocuklar eğleniyor bir yandan da eğlendiriyor. Mutlular, onlar mutlu olduğu için de biz mutluyuz. Özel çocuklarımızla bir gün değil her gün her an onların yanında olabilmeyi, toplumda onları var edebilmeyi hepimiz bir insan olarak görev edinmeliyiz. Onlar bizim geleceğimiz ve bu toplumda var olmayı fazlasıyla hak ediyorlar” dedi.