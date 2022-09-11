Fatih’te ayak tenisi turnuvasında 69 takım mücadele etti

İSTANBUL, (DHA) – Fatih’te ayak tenisi turnuvası düzenlendi. Turnuvada 69 takımdan 296 sporcu mücadele etti. Dört kategoride yapılan turnuva sonucunda dereceye girenlere 500 TL ile 2500 TL arasında para ödülü verildi.

Fatih Belediyesi tarafından Mimar Sinan Stadında düzenlenen ayak tenisi turnuvasında 69 takımdan 296 sporcu mücadele etti. 35 takım büyükler, 8 takım gençler, 14 takım yıldızlar ve 12 takım ise minikler kategorisinde mücadele verdi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da turnuva ödül töreninde gençlerle ayak tenisi oynadı.

Ayak Tenisi Federasyonu'nun uygulamış olduğu kuralların geçerli olduğu turnuvada setler 15 sayı üzerinden hesaplandı. Turnuvada dereceye giren sporculara 500 TL ile 2500 TL arasında para ödülü verildi.

AMACIMIZ GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURMAK

Bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak, onları spor yapmaya teşvik etmek. Sporun her branşıyla ilgili faaliyetler, turnuvalar, yarışmalar yapıyoruz. Spor tesislerimizin sayısını artırıyoruz. Gençlerimizin de her geçen yıl spora daha fazla ilgi göstermelerinden memnuniyet duyuyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Turnuva sonunda büyüklerde Vefa 1 Spor Kulübü, gençlerde Kastamonu Spor Kulübü, yıldızlarda Vefa Spor Kulübü ve miniklerde ise Neslişah Spor Kulübü birincilik ödülünü kazandı.