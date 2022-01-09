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Fatih Üge, Nazilli Belediyespor'a geri döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında bulunan ve transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, eski futbolcusu Fatih Üge'yi yuvasına geri döndürdü.

09 Ocak 2022, Pazar 18:56 Son Güncelleme:
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Fatih Üge, Nazilli Belediyespor'a geri döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışan Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor, eski futbolcusu Fatih Üge'yi yuvasına geri döndürdü. Kariyerinde daha önce 2008-2018 yılları arasında iki farklı dönemde toplam 8 sezon Nazilli'de oynayan 31 yaşındaki sağ kanatla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Fatih, son olarak Adıyaman FK formasını giyiyordu. 

Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Eski futbolcumuz ve taraftarlarımızın da çok sevdiği Fatih Üge ile anlaşma sağladık. Adıyaman FK'da oynamakta olan Fatih Üge ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayarak sözleşme imzaladık. Nazilli Belediyespor'a hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Takımımızın Antalya kampı da devam ediyor. İkinci yarıya çok iyi hazırlanıyoruz. Hedefimize ulaşabilmek için tüm gayretimiz ile çalışıyoruz" dedi. (DHA)

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