Fatih Terim’in yıldızı olmuştu! Galatasaray’da sürpriz ayrılık...

Futbolda yeni sezona Burak Elmas yönetimiyle başlayan Galatasaray 'da teknik direktörlük koltuğu Fatih Terim'e emanet edilmişti.

Sezon öncesi yeni bir yapılanmanın ilk adımlarını atan Galatasaray, kadrosunu genç oyuncularla doldurdu.

Yapılan transferlerle birlikte yaş ortalaması oldukça düşen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde olağanüstü bir başarıya imza attı.

Zorlu grubunu lider tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'de ise büyük bir çöküş yaşadı.

Ligde her maç daha da kötüye giden Cimbom, çareyi Fatih Terim ile yolları ayırmakta buldu.

İkinci yarının başında Terim'in görevine son verilirken, yerine Domenec Torrent getirildi.

TORRENT İLE KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı karşılaşmalardan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Torrent yönetiminde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.

YÖNETİM VE FUTBOLCULARA TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, kötü sonuçlar nedeniyle kulüp yönetimini istifaya davet ederken, futbolculara da tepki gösterdi.

Kayserispor'un attığı golden sonra "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas'a da görevi bırakma çağrısında bulundu.

Taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri futbolcuları da ıslıklarla protesto etti. Maç sonunda bazı taraftarlar, takımın eski teknik direktörü Fatih Terim lehine "İmparator Fatih Terim" şeklinde bağırdı.

TORRENT'E RESTİ ÇEKTİ

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Fatih Terim'in özellikle isteyerek kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, bu sezon beklentileri karşılayamadı.

Terim'in ilk 11'de sıklıkla süre verdiği milli oyuncu, Torrent göreve geldikten sonra forma şansı giymekte zorlanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kayserispor karşısında Halil Dervişoğlu'na süre vermedi.

İspanyol teknik adam Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de yer verirken Mostafa Mohamed'i Gomis'in yerine oyuna dahil etti. Galatasaray'da forvet hattında süre almayan tek isim Halil Dervişoğlu oldu.

Sabah'ın haberine göre Torrent'in kendisine süre vermemesi nedeniyle adeta resti çeken Halil, Brentford'a geri dönmeye karar verdi.

Halil Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 3 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti.