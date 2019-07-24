Maç sırasında saha içinde oyuncuların yerlerini sık sık değiştirerek verim yükseltmeyi denemeyi seveyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni jokerini buldu. Tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda yeni transfer Ryan Babel’i her pozisyonda kullanıyor. Henry Onyekuru’nun yerine sol kanada transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, Terim tarafından sağ kanat, hatta 10 numara ve santrfor pozisyonlarında da deneniyor.

Hazırlık maçında Leipzig’e karşı çok iyi bir performans sergilerken, attığı 2 golle yıldızlaşan Babel, o mücadeleye de solda başlamış, zaman zaman ileri uca geçmiş ve daha sonra sağ kanatta görev yapmıştı. Terim, bu değişiklikleri sık sık Babel üzerinden uygulayarak, rakip savunma kilitlerini açmayı planlıyor.