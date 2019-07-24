Fatih Terim'in yeni jokeri Ryan Babel

Fatih Terim, yeni jokerini buldu... Bonservis bedeli olmadan transfer edilen ve daha ilk maçında Leipzig’e karşı müthiş bir performans ortaya koyan Ryan Babel, idmanlarda hücum hattının her bölgesinde deneniyor.

24 Temmuz 2019, Çarşamba 05:53
- A +
Fatih Terim'in yeni jokeri Ryan Babel

Maç sırasında saha içinde oyuncuların yerlerini sık sık değiştirerek verim yükseltmeyi denemeyi seveyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni jokerini buldu. Tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda yeni transfer Ryan Babel’i her pozisyonda kullanıyor. Henry Onyekuru’nun yerine sol kanada transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, Terim tarafından sağ kanat, hatta 10 numara ve santrfor pozisyonlarında da deneniyor.

Hazırlık maçında Leipzig’e karşı çok iyi bir performans sergilerken, attığı 2 golle yıldızlaşan Babel, o mücadeleye de solda başlamış, zaman zaman ileri uca geçmiş ve daha sonra sağ kanatta görev yapmıştı. Terim, bu değişiklikleri sık sık Babel üzerinden uygulayarak, rakip savunma kilitlerini açmayı planlıyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...