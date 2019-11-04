Florin Andone, 3-2’lik Sivasspor mücadelesinde attığı 2 golün ardından 3 maçtır rakip fileleri boş geçmesine rağmen hocasından tam not aldı. Fatih Terim, forma giydiği her karşılaşmada terinin son damlasına kadar mücadele eden Rumen forvetle özel bir görüşme yaparken, hırsından memnun olduğunu söyledi. İmparator, zorlu maçlar öncesi “Böyle oynamayı sürdür. Takım için mücadele ettikçe, elbet golleri de atacaksın” sözleriyle oyuncusunu motive etti.

Savaşçı kimliği ile Johan Elmander’i hatırlatan Andone, Falcao döndükten sonra da 11’deki yerini almaya devam edecek. 2011-2013 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Elmander hırsıyla taraftarların gönlünde taht kurarken, Andone de o yolda ilerliyor.

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