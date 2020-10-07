Kadrodaki herkesten maksimum verim almak isteyen teknik direktör Fatih Terim tüm oyuncuların milli takım arasında hazır olmasını istiyor.

Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo ve Taylan Antalyalı’nın tedavilerin başlanırken, Peter Etebo’nun Alanyaspor maçında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon tüm maçlarda forma giyen ve performansı ile göz dolduran Taylan Antalyalı’nın ise yetişme ihtimali Nijeryalı oyuncuya göre biraz daha zor görünüyor.

Öte yandan tedavisi sebebiyle bu sezon henüz forma giyemeyen Emre Akbaba’nın milli takım arasında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Art arda talihsiz sakatlıklar yaşayan yıldız oyuncununda bir an önce forma giymek istediği ve ekstra çalışmalar yapmak için Florya’ya adeta kamp kurduğu öğrenildi.

Transfer sezonun sona ermesi ve planlanan takviyelerin gerçekleşememesi üzerine bu bölgede Emre Akbaba’ya duyulan ihtiyaç dahada artmış durumda. Teknik direktör Fatih Terim’in de tamamen hazır hale gelmesi ile birlikte gole en yakın oyunculardan biri olan Emre Akbaba’yı Falcao’nun hemen arkasında 10 numara pozisyonunda sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe, Glasgow Rangrers ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Saracchi de Alanyaspor mücadelesi ile birlikte formasına kavuşuyor. Uruguaylı oyuncunun geri dönüşüyle birlikte teknik direktör Fatih Terim’in ideal savunma 4’lüsünü sahaya süreceği gelen haberler arasında.







