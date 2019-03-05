Ligin en kritik virajı olarak görülen Erzurumspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Galatasaray’da hüzün havası hakim... Lider Başakşehir’in 8 puan gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar’da, Erzurum dönüşü oldukça duygusal anlar yaşandı. Gece geç saatlerde takımı karşılamaya giden taraftarlar, havalimanı çıkışında coşkulu tezahüratlarla hem oyunculara hem de teknik ekibe destek verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu tablo karşısında hislerine hakim olamadı ve takım otobüsünde gözyaşlarına engel olabilmek için büyük çaba harcadı.

O maç dönüm noktası oldu

Erzurum dönüşü ortaya çıkan bu görüntüler, geçen sezonki Gençlerbirliği deplasmanını akıllara getirdi. Galatasaray, Başkent’teki o maçı da 1-0 kaybetmiş ve lider Başakşehir’in arkasında kalmıştı. Takım İstanbul’a döndüğünde, taraftarlar sürpriz bir şekilde kafileyi karşılamaya gelince, Fatih hoca otobüsün en ön koltuğunda gözyaşlarına hakim olamamıştı. O karşılama Galatasaray için dönüş noktası olmuş, Sarı-Kırmızılılar kalan 6 haftadaki tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu kez 10 maçı daha var

Galatasaray’da hedef yine aynı. Geçen sezonki 2 puanlık farkın aksine, bu kez Aslan 8 puan geride. Ancak önünde tam 10 maç ve 30 puan var. Üstelik, zirvedeki tüm takımlar birbirine karşı mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar, yine kalan tüm sınavlardan galip çıkarak, Başakşehir’le puan farkını eritip tekrar şampiyonluğa ulaşmak istiyor.





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