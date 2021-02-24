Şampiyonluk yarışının iyiden iyiye kızışmaya başladığı haftalarda, Fatih Terim'e ilaç etkisi yaratacak ziyaretçiler geldi. Florya'da dün yapılan antrenmana, Fatih hocanın kızı Buse Terim Bahçekapılı ve onun kızları Nil ile Naz da katıldı. Terim bir süre torunu Naz'la top peşinde koşarken, daha sonra aralarına Muslera da katıldı ve ortaya sıcak görüntüler çıktı. Buse o onları, "En mutlu gün" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Fatih hoca daha önce de yoğun maç ve idman temposundan sonra en büyük keyfinin, akşamları torunlarıyla televizyon başına geçip çizgi film izlemek olduğunu söylemişti.

Motivasyon işi Arda Turan'ın

Takım kaptanı Arda Turan, saha içi ve saha dışında arkadaşlarına liderlik yapmaya devam ediyor. İzin günlerinde bile tesislerden ayrılmayan ve çalışmaya devam eden tecrübeli futbolcu, bir yandan yeni transferlerin takıma adaptasyonuna katkıda bulunurken, diğer taraftan genç oyunculara yol gösteriyor. Şampiyonluğa olan inancını her fırsatta dile getiren Arda, "Artık her şey bizim elimizde. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Böyle mücadele etmeye ve kazanmaya devam edersek, hedefimize mutlaka ulaşacağız" ifadelerini kullandı.