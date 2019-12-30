Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Antalyaspor maçına 1 gol atıp, 2 golü hazırlayan Taylan Antalyalı damgasını vurdu. 8 ikili mücadele kazanan, 1 top kapan, yüzde 91 pas isabetiyle oynayan Taylan için sosyal medyada "Neden daha önce ilk 11'de tercih edilmedi?'' yorumları yapıldı. İşte perde arkası: Fatih Terim, sezon başında orta sahaya yapılan Seri-Nzonzi- Lemina takviyelerine rağmen Taylan transferinde ısrarcı oldu. Sarı-kırmızılı takımla kamp geçirmeyen 24 yaşındaki oyuncu, içine kapanık biri olduğu için uyumu zaman aldı. Terim de bu dönemde yardımcılarına, "Kötü giden takıma Taylan'ı koyarsam onu kaybederim. Doğru zamanı bekleyeceğiz ve Taylan'ı kazanacağız'' dedi. Konyaspor'un devre arasına yönelik teklifi, Terim tarafından "Yerli havuzumda Taylan benim için çok değerli" diyerek reddedildi.

ARTIK VAZGEÇİLMEZ

Feghouli'nin form tutmaya başlaması ve Falcao'nun takıma dönmesiyle Taylan Antalyalı için doğru zaman geldi. Kupada Tuzlaspor rövanşında ilk prova yapıldı. Antalyaspor maçında ise Taylan sergilediği performansla sezonun ikinci yarısında ilk 11'in bankosu olacağını gösterdi. Ömer Bayram gibi Taylan Antalyalı da artık Fatih Terim'in vazgeçilmezi olacak. (Sabah)