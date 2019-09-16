Galatasaray, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Club Brugge müsabakasına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, çenesinden ameliyat olan Younès Belhanda’nın yerine Michaël Seri’ye görev verecek. Orta alanda Nzonzi, Lemina ve Seri üçlüsü boy gösterecek. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fildişi Sahilli futbolcuyu Brugge deplasmanında daha ofansif bir pozisyonda oynatmayı düşünen Terim, Seri’nin bu karşılaşmada aynı zamanda çıkış yapacağını da öngörüyor.

Maskeli formül

Cimbom, Kasımpaşa mücadelesinde fizik olarak kötü bir görüntü sergilese de Şampiyonlar Ligi motivasyonunun farklı olacağı görüşü ağırlıkta. Galibiyet hâlinde 2,9 milyon avroluk bir geliri kasasına koyacak olan Galatasaray paradan ziyade gruptan çıkmak için büyük avantaj sağlayacak. Bu arada Kasımpaşa müsabakasında çenesine darbe alarak ameliyat olan Belhanda’nın sahalara dönüşü merak ediliyor. Kararı plastik cerrahların vereceği belirtilirken Faslı oyuncu için “maske” formülü de düşünülüyor.