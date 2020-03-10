Fatih Terim şampiyonluk için ince hesaplara şimdiden başladı. Sivasspor beraberliği sonrası kalan 9 maçı yardımcılarıyla birlikte değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü 72 puanın kendilerini şampiyon yapacağını düşünüyor. Terim evlerinde oynayacakları 4 maçta kesin olarak 12 puan alınmasını ilk koşul olarak görüyor.

EN ZORLUSU BAŞAKŞEHİR&ALANYA

Terim iç sahada 12 puanın yanı sıra 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberliğin kendilerine yeteceğini düşünüyor. Ç.Rize, A.Gücü ve Antalya önünde kesin olarak galibiyet düşünen Terim B.Şehir ve Alanya önünde en kötü 1 puanı hedefliyor.

EVDE PUAN KAYBI OLMAMALI

Tecrübeli hoca oynayacakları 9 maçta 23 puan almaları halinde 72 puanla şampiyon olacaklarına inanıyor. Ancak özellikle de iç saha maçlarında asla puan kaybedilmemesini istiyor.

G.SARAY ŞAMPİYON

G.Saray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. Özbek, "Oyun anlayışımız üst seviyede. Galatasaray yine şampiyon olur" dedi.

G.SARAY'A 1.65'LİK ORAN

İddaa Galatasaray'a Beşiktaş maçında galibiyet oranı olarak 1.65, Beşiktaş'a ise 3.55 ora n verdi. Beraberlik ise 3.25 oldu.

Kaynak: Takvim