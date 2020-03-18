Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı
Süper Lig'in 26. haftasında zirvedeki takımlar kazanamadı. Trabzonspor ile Başakşehir 1-1 berabere kalırken, Galatasaray-Beşiktaş derbiside gol sesi çıkmadı. Son 8 haftaya girilirken şampiyon yarışı da iyice kızıştı. Bu zorlu süreçleri defalarca kez yaşayan Fatih Terim, oyuncularına hedeflediği puanı açıkladı. Deneyimli teknik adam, kalan 8 maçtan 20 puan çıkarmaları durumunda 70 puanla şampiyon olacaklarına inanıyor. Öte yandan Terim, Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmaları öncesinde hata yapılmamasını isterken, ligin 17-24. haftaları arasında yakalanan 8 maçlık galibiyet serisinin bir benzerini beklediğini dile getirdi.
Süper Lig'de yarış her geçen hafta kızışıyor. Bu hafta zirvede beraberlik vardı. 1-1 berabere kalan Trabzon ve Başakşehir 53 puanda... Galatasaray da Beşiktaş ile yenişemedi. 26. Hafta itibarıyla Galatasaray'ın 50, Sivas 49 ve Beşiktaş'ın ise 44 puanı bulunuyor. Peki şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Son 10 sezona baz alındığında, Süper Lig'de şampiyon olan takımların topladığı puanların ortalaması 75.6... Ligdeki çetin mücadeleye bakıldığında bu yıl 75 puana ulaşmak zor görünüyor
EN AZ PUANLA ŞAMPİYON
Son 10 yıla bakıldığında en yüksek puanı (82) Fenerbahçe topladı. En az puanla (69) şampiyonluğa uzanan takım ise geçen sezon Galatasaray'dı. Elde kalem kağıt hesap yapan Terim 70 puan toplamak istiyor. Başarılı teknik adamın ilk hedefi Çaykur Rize (D) ve Gaziantep ile oynayacakları karşılaşmadan 6 puanla ayrılmak ve üstlerinde yer alan Başakşehir ve Trabzonspor maçına mental olarak güçlü bir şekilde girmek. 30. Hafta sonunda liderliğe ulaşmak isteyen Terim, son 4 haftada ise farkı ve şampiyonluk apoletini korumayı hedefliyor.
KAZANAN ŞAMPİYON
Ligin ikinci yarısında 9 maç geride kalırken 2020 yılı içerisinde mağlubiyet almayan iki takımdan birisi Galatasaray. Ayrıca lider Trabzonspor da ikinci yarının namağlup takımı... İki takımın birbirlerine rakip olacağı da düşünülürse kalan maçlarını kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak.
SON 10 YILDAKI ŞAMPIYONLUK PUANLARI:
Sezon Takım Puan
2009/10 Bursaspor 75
2010/11 Fenerbahçe 82
2011/12 Galatasaray 77
2012/13 Galatasaray 71
2013/14 Fenerbahçe 74
2014/15 Galatasaray 77
2015/16 Beşiktaş 79
2016/17 Beşiktaş 77
2017/18 Galatasaray 75
2018/19 Galatasaray 69
2019/20 ?
G.SARAY'IN SON 8 MAÇI
27. Hafta Rizespor (D)
28. Hafta Gaziantep
29. Hafta Başakşehir (D)
30. Hafta Trabzonspor
31. Hafta Alanyaspor (D)
32. Hafta Ankaragücü (D)
33. Hafta Göztepe
34. Hafta Antalyaspor (D)
SÜPER LIG'DE SON DURUM
1. Trabzonspor 53 Puan
2. Başakşehir 53 Puan
3. Galatasaray 50 Puan
4. Sivasspor 49 Puan
Kaynak: Sabah