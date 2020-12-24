Arda Turan, tam da onu Galatasaray'a geri kazandıran hocası Fatih Terim'in olmasını istediği yolda ilerliyor. Koronavirüs hastalığı sürecini atlattıktan sonra ilk 11'deki yerine kavuşan ve Göztepe maçında tam 10 yıl aradan sonra bir iç saha karşılaşmasında Galatasaray formasıyla gol atan tecrübeli futbolcu, sadece performansıyla değil, liderliğiyle de takdir topladı. Saha içerisinde sürekli arkadaşlarını motive etmeye çalışan Arda, gençlere de her fırsatta destek oluyor. Kaptan, altyapıdan yetişip forma şansı bulan oyuncularla maç sonunda soyunma odasında fotoğraf çektirirken, "GS altyapı, hayırlı olsun" notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Terim'i mutlu etti

Karşılaşma sonrası açıklamasında hocası Fatih Terim'e de destek veren Arda, "Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir" ifadesini kullandı. Tecrübeli futbolcu, elinden geldiği kadar liderlik yapmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Terim'in yokluğunda sahada hocasının sesi olmaya çalışan Kaptan'ın bu hırsı ve arzusu, en çok da Fatih Terim'in yüzünü güldürüyor.

11'de devam edecek

Her ne kadar fiziksel açıdan eski formuna tam anlamıyla kavuşmamış olsa da oyun zekasıyla bu açığı kapatan Arda Turan, kondisyon seviyesini yükseltmek için özel çalışmalar yapıyor. Terim, maçın kötü gittiği anlarda sorumluluk alan oyuncu sayısını artırmak için de tecrübeli futbolcuya ilk 11'de yer vermeye devam edecek.