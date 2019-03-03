Galatasaray'da Mariano'nun cezalı olması ve Martin Linnes'in de sakatlıktan yeni çıkması Fatih Terim'in o pozisyondaki seçeneklerini çok zorlamıştı. Erzurumspor karşılaşmasında Semih Kaya ile başlayan Terim, takımı 1-0 geriye düşünce ve savunmadaki hatalar da artınca bu tercihinden ilk yarının sonunda vazgeçti. Semih Kaya sağ bek pozisyonundaki performansıyla beklentinin çok altında kalırken Fatih Terim ikinci yarıya Martin Linnes'le başladı.

Bu değişikliğin ardından ikinci yarıya hızlı başlayan Sarı-Kırmızılılar 52. dakikada Younes Belhanda ile skoru 1-1'e getirdi.