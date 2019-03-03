Fatih Terim'in sağ bek planı tutmadı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor'la karşılaşan Galatasaray'da hafta boyunca süren sağ bek krizinin çözülememesi maç içinde sorunlara yol açtı.

03 Mart 2019, Pazar 20:23
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Fatih Terim'in sağ bek planı tutmadı

Galatasaray'da Mariano'nun cezalı olması ve Martin Linnes'in de sakatlıktan yeni çıkması Fatih Terim'in o pozisyondaki seçeneklerini çok zorlamıştı. Erzurumspor karşılaşmasında Semih Kaya ile başlayan Terim, takımı 1-0 geriye düşünce ve savunmadaki hatalar da artınca bu tercihinden ilk yarının sonunda vazgeçti. Semih Kaya sağ bek pozisyonundaki performansıyla beklentinin çok altında kalırken Fatih Terim ikinci yarıya Martin Linnes'le başladı.

Bu değişikliğin ardından ikinci yarıya hızlı başlayan Sarı-Kırmızılılar 52. dakikada Younes Belhanda ile skoru 1-1'e getirdi.

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