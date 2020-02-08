







Son zamanlarda Galatasaray'da en çok tartışılan futbolcuların başında Younes Belhanda geliyor. Alanya maçındaki performansıyla Fatih Terim'in "Ruh hastası" diye isyan ettiği Faslı yıldız geride kalan 2.5 yılda beklentilerin çok uzağında kaldı. Ancak Belhanda dünyaları kazandı.

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3 yıldır 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım, oynadığı maç ve kazanılan puanlar için de şu ana kadar 2.6 milyon Euro primi cebine koydu.

92 MAÇTA SADECE 12 GOL ATTI

Toplam 12.6 milyon Euro (Yaklaşık 83 milyon lira) kazanan Belhanda buna karşın forma giydiği 92 maçta sadece 12 gol attı. 11 Avrupa maçında ise skora hiç katkı yapamadı.

TOPLAM 25 MİLYON EURO!

F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı 9 derbide de gol veya asist üretemeyen Faslı futbolcunun bonservisine 8 milyon Euro ödendi. Belhanda'nın 2.5 yıllık maliyeti 25 milyon Euro'ya ulaştı.

TARAFTARLAR ARTIK 10'A SIRTINI DÖNDÜ

Belhanda özellikle bu sezon gösterdiği kötü performans ve disiplinsiz hareketleri ile taraftarların desteğini de kaybetti.

Kaynak: Takvim