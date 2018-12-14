Aslan, ligde 8 puan gerisinde olduğu lider Başakşehir’i gözüne kestirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, yarın Abdullah Avcı’nın takımına konuk olacak ve belki de kendi adına ligin kaderini belirleyecek bir 90 dakika oynayacak. Kötü gidişata rağmen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in aklında 3 puandan başka bir seçenek yok. Buna karşın, devre arasında yapılacak takviyeler de göz önüne alındığında, 1 puana da ‘büyük kayıp değil’ gözüyle bakılıyor. Tecrübeli hoca, maç taktiğini ve sahaya süreceği 11’i de işte bu veriler doğrultusunda belirledi.

Donk tribüne, Maicon kulübeye

Sahadan 3-2 yenilgiyle ayrılmalarına rağmen, Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto maçında ortaya konan performans ve mücadelede çok memnun kalan Terim, ilk 11’de sadece 2 değişiklik yapmayı düşünüyor. Bunlardan biri, ligdeki cezası süren Donk. Hollandalı futbolcunun yerine orta alanda Selçuk İnan şans bulacak. Cezası biten isimlerden Serdar Aziz de, Maicon’un yerine 11’e geri dönecek.

Ligde nihayet Ndiaye oynuyor

Böylece Galatasaray, Muslera’nın önünde Mariano, Serdar, Ozan Kabak ve Nagatomo, orta üçlüde Fernando, Ndiaye ve Selçuk, kanatlarda Feghouli ve Rodrigues, ileri uçta da kadroda alternatifi olmayan Eren Derdiyok 11’iyle mücadele edecek. Terim’in kulübedeki kozu ise Onyekuru olacak. Nijeryalı futbolcu, skorun gidişatına göre ikinci yarıda görev yapabilir.

Metin Karabaş