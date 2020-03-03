Fatih Terim’in o tweetinden sonra Galatasaray kaybetmedi

Lider Sivasspor’un 10 puan gerisinde kaldığında yarıştan koptuğu düşünülen Galatasaray, ara transferde yaptığı takviyelerle bambaşka bir seviyeye ilerledi. İlk yarıda birçok maçtan sonra devre arasını işaret eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer operasyonuyla beraber daha iyi bir görüntüye kavuşacakları sinyalini veriyordu. Son olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Zorlu Center’da gizli bir görüşme yaptıkları ortaya çıkınca, Terim de kişisel sosyal medya hesabından, “Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek” diye bir tweet atmış, sonuna da göz kırpan bir ifade koymuştu.

Maç başına 3 gol ortalaması

İşte ne olduysa bu mesajdan sonra oldu. Yoluna zorlanmadan devam eden Sarı- Kırmızılılar, Süper Lig’de çıktığı 8 maçın tamamını, üstelik 20 yıldır galip gelinemeyen Fenerbahçe deplasmanı da dahil olmak üzere kazanırken, rakip filelere tam 24 gol yollayarak maç başına 3 gol ortalaması tutturdu, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. İşte bu tablo, Galatasaray’ı bir anda şampiyonluk yarışının en güçlü favorisi haline getirdi.

Sırada Sivas ve Beşiktaş var

Her ne kadar işler şu ana kadar Terim’in işaret ettiği kadar ‘zorlu’ geçmese de ligin bundan sonrası amansız bir mücadeleye sahne olacak. Sarı-Kırmızılılar’ı bu hafta Sivasspor deplasmanında, gelecek hafta da Türk Telekom Stadı’ndaki Beşiktaş derbisinde çok kritik bir 180 dakika bekliyor. Aradaki Çaykur Rize ve Gaziantep sınavlarından sonra oynanacak Başakşehir deplasmanı ve içerideki Trabzonspor maçı ise Aslan’ın şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek.