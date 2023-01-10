Icardi-Gomis ve Seferovic gibi dünyaca ünlü isimleri kulübede bırakıp derbiye damga vuran Barış Alper Yılmaz, taraftarın da gönlünü fethetti. Presi ile sarı-lacivertli savunmayı yıpratan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Fatih Terim'in takıma miras bıraktığı isimlerden biri.





9 Temmuz 2021'de İmparator'un ısrarlı çalışmaları sonrasında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcu ilk sezonunda beklenen patlamayı yapamamıştı.

Bu sezon Okan Buruk ile birlikte çıkışa geçen başarılı oyuncu, kendisine güvenen Fatih Terim ve Okan Buruk'un da güvenini boşa çıkarmadı.(Sabah Spor)