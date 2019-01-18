Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, geçen sezon kazanılan 21. şampiyonlukla birlikte Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısına yaptığı dokunuşlar meyvesini vermeye başladı.

Tecrübeli hocanın, geleceğinden ve gelişiminden büyük beklenti içinde olduğu Ozan Kabak’ı hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde direkt 11’de görevlendirmesiyle Avrupa’nın çok sayıda kulübü genç futbolcuyu yakından takibe aldı. Sadece yarım sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kabak, sözleşmesindeki “7.5 milyon Avro’ya serbest kalır” maddesinin tartışıldığı dönemde başta Manchester United olmak üzere Roma ve Inter gibi dev kulüplerin radarına girdi.

Stuttgart ise 19 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’a 11 milyon Avro bonservis ödeyerek Sarı-Kırmızılı kulübe içinde bulunduğu ekonomik darboğazda nefes aldırdı. Ozan’ın ayrılığı sonrası Avrupa futbol piyasası da Galatasaray’ın altyapısını yakından takibe aldı.

Yine Terim’in A takıma kazandırdığı Yunus Akgün ile bazı Avrupa kulüplerinin ilgisi bulunuyor. Diğer gençler Atalay Babacan ile Mustafa Kapı’nın da tıpkı Ozan gibi Sarı-Kırmızılı kulübün ilerleyen dönemde önemli gelir elde etmesi beklenen isimler olarak gösteriliyor.

Kaynak: Cumhuriyet