Bu süreçte kadrodaki her oyuncunun katkısının önemli olacağını ifade eden teknik direktör Fatih Terim’i en çok sevindiren gelişme ise Emre Akbaba’nın millî arada kendini bulması oldu. Sakatlıktan döndükten sonra eski performansını aratan yıldız oyuncu, kondisyon ve çabukluk yüklemeleriyle sakatlık öncesi seviyesine geldi.

Diagne’yi de oynatacak

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında harika bir gol atan Emre Akbaba, maestro gibi takımı yönlendirdi. Yıldız oyuncunun bu formu Terim’in yüzünü güldürdü. Fatih Hoca, Emre’yi özellikle kritik maçlarda şampiyonluk kozu olarak görüyor. Hem merkezde hem de kanatta görev yapabilen futbolcunun özellikle Diagne’nin de performansını yukarıya çekeceği ön görülüyor. (Türkiye Gazetesi)