Fatih Terim’in kulağına gitti! Yusuf Erdoğan attı, ortalık karıştı

Süper Lig’de bu sezonki ilk mağlubiyetini Kasımpaşa deplasmanında 1-0’lık skorla alan Galatasaray’da, ev sahibinin 45+2’de dakikada Yusuf Erdoğan’la attığı galibiyet golünün ortalığı karıştırdığı öğrenildi. Maçta bambaşka bir motivasyonla oynayan Yusuf, geçen sezonun başında Galatasaray’a imza atıyordu, ancak tecrübeli oyuncunun resmi açıklama öncesinde Aslan’ın formasını giydiği fotoğrafın basına yansıması, transferin iptal olmasına neden oldu! Yusuf da sonradan Kasımpaşa’nın yolunu tutmuştu.

Yıldız oyuncunun attığı enfes gol sonrasında tribünde maçı izleyen Cim Bom’un 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tepkisini, “Biz bu oyuncuyu almıştık. Adam formayı giydi diye biz de almadık” şeklinde dile getirdiği bildirildi.

‘Şimdi kafamı karıştırmayın’

Devre arasında Albayrak’ın bu sözlerinin, teknik direktör Fatih Terim’in kulağına gittiği ve tecrübeli hocanın, “Şimdi benim kafamı karıştırmayın. Maça konsantre olmalıyız” cevabını verdiği belirtildi. Ancak Terim’in, hem ortaya konan kötü futbol ve maç sonunda her şeyin birikmesi sonrasında sahayı erken terk ettiği, Albayrak’la da aralarındaki gerginliğin sürdüğü ifade edildi.

Çağrı Davran







