Süper Lig'in ilk 6 haftasını 9 puanla tamamlayarak son 30 sezonun en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 0-0 biten Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Maçın analizini yapıp hataları anlatan Terim, “Ligde daha 28 maçımız var. Bu kayıp telafi edilir ancak Şampiyonlar Ligi’nde yanlış yapma lüksümüz yok. Oranın telafisi daha zor. Şimdi bu maçı unutup, Paris Saint Germain’e konsantre olmalıyız” dedi. Terim daha sonra yardımcılarıyla değerlendirme toplantısı yaparken, takımın önemli sorunları şöyle sıralandı:

Falcao yeterince topla buluşamıyor

Galatasaray’daki problemlerin en büyüğü Radamel Falcao’nun servis yapılamaması. Kolombiyalı yıldız, Fenerbahçe derbisinde ceza sahasında sadece bir kez topla buluşabildi. Onda da topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli olmadı. Falcao, maç boyunca rakip defansın arkasına defalarca koşu yaptı ancak pas alamadı. Sarı kırmızılı teknik heyet öncelikle bu sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Dikine ve ileriye oynayamıyor

Takımda henüz yüksek sesle dile getirilmese de Henry Onyekuru’nun eksikliği çok hissediliyor. Mevcut kadroda Onyekuru tarzında takımı ileriye ve dikine götürecek bir oyuncu bulunmuyor. Onyekuru’nun bölgesine transfer edilen Ryan Babel, bu yöndeki beklentileri yerine getiremiyor. Sağ kanatta görev yapan Soﬁane Feghouli de sezona tutuk başladı. Babel ve Feghouli’nin bu performansları hem hızını kesiyor hem de pozisyon üretimini engelliyor.

As futbolcular hazır değil

Fatih Terim’in en büyük endişesi, takımın omurgasını oluşturan oyuncuların çoğunun sezon başı hazırlık kampına katılmaması idi. Fenerbahçe derbisindeki ilk 11’in 6’sı; Feghouli, Belhanda, Muslera, Lemina, Nzonzi ve Falcao, kamplara gelemedikleri için hem fiziksel hem oyun olarak istenen seviyeye gelemedi. Futbolcular özellikle koşu mesafesinde sınıfta kaldı. Terim, kondisyoner Andrea Bartali’den bu oyuncuları ekstra çalıştırmasını istedi.

Kaynak: Hürriyet