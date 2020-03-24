Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip corona virüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Merve Terim Çetin'den duygusal paylaşımlar geldi.

Merve Terim Çetin, takipçilerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.

Merve Terim Çetin'in paylaşımı

Herkesin mesajlarını ve telefonlarını görüyorum ama korkudan elimi kaldıracak gücüm yok. Sevdiklerimi duyunca daha çok ağlıyorum. Güçlü de olamıyorum çünkü çok korkuyorum ve öfkeme engel olamıyorum. Herkese ilgisi ve sevgisi için sonsuz teşekkürler. Gücüm olduğunda teker teker döneceğim dualarınızda Aslan Babam olsun. Sabah oldu ama hala haber alamadık. Gecesi nasıl geçti, uyandı mı, yanında kimse olmadığı için haber alamamak berbat. Rabbime sığındım, belki de 40 senedir durmadın adam, senin duracağın yok. Ben seni dinlendirmeyi bilirim dedi kendince. Bugüne daha iyi uyan Babam.

Buse Terim de paylaşmıştı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Buse Terim Bahçekapılı, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi. Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımının altına binlerce kişi "Geçmiş olsun" mesajı yazdı







