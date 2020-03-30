Buse Terim, corona virüse yakalanan babası Fatih Terim'in taburcu edilmesinin ardından paylaşım yaptı.

Buse Terim'in açıklaması şu şekilde;

Şükürler olsun babam taburcu oldu En sonki postum'da "sen iyileştiğinde güneşte açacak" yazmıştım, bugün taburcu oldu ve güneş açtı — Şimdi evde izole bir şekilde dinlenmeye ve tedavisine evden devam edecek. Bu süreçte gerçek anlamda yanımızda olan, arayan, soran, mesaj atan, sosyal medyadan iyi dileklerini gönderen, dua eden tanıdığım tanımadığım herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu hastalık ile mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa diliyorum. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personeline kuvvet diliyorum. Biliyorum ki bundan sonrasında benim için hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Her anımın, elimdekilerin, ailemin, sağlığımızın kıymetini her gün bileceğim ve kendime hatırlatacağım. Siz de öyle yapın olur mu? —



