Önümüzdeki çarşamba günü yeni sezonun ilk resmi maçında Akhisarspor’la, Süper Kupa finalinde karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, takımının 2-1 kazandığı Panathinaikos maçında ortaya koyduğu futboldan dolayı memnundu. Milli takımlardan dönen Feghouli ve Muslera gibi oyuncularının henüz hazır olmadığı, yeni transferlerin gelmesinin beklendiği bir dönemde Terim, oyuncularının performansından ötürü mutluydu. Özellikle hücumdaki hareketlilikten büyük keyif alan tecrübeli çalıştırıcının, Emre Mor’un yanı sıra yeni transferlerden Adem Büyük, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz gibi futbolcularını da tebrik ettiği bildirildi.

Lig öncesi Fiorentina

Şimdi artık gözünü Akhisar maçına çeviren Cim Bom’da tek hedef, bu mücadeleyi kazanarak sezona kupayla başlayıp, moral bulmak olacak. Aslan lig öncesi son hazırlık maçını ise Fiorentina ile oynayacak.