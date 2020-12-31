Luyindama'nın performansından mennun kalmayan ve gözden çıkarmaya hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim yönetimden stoper transferi istedi. Gündeme gelen ilk isim ise Fatih Karagümrük ile son haftalarda güzel bir çıkış yakalayan ve 11'deki yerini garantileyen Fatih Kuruçuk oldu.

Sözleşmesi bitiyor! Bedelsiz gelecek

Fatih Terim'in yakın takibine giren 22 yaşındaki Fatih Kuruçuk'un kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Sarı-Kırmızılı kulüp Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği genç oyuncuyla sözleşmesinin bitimine 6 ay kala protokol imzalamak istiyor. Bu arada Fatih Karagümrük'ün de oyuncunun sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Formayı kaptı!

Bucaspor alt yapısında futbola başlayan ve daha sonra Göztepe'ye transfer olan Fatih Kuruçuk, 2017-2018 sezonundan beri Fatih Karagümrük forması giyiyor. Özellikle geçen sezon Süper Lig'e yükselirken takımına büyük katkı sağlayan 1.90 boyundaki genç oyuncu 21 maçta attığı 5 golle dikkat çekmişti. Fatih, bu sezon ise son altı haftadır takımın banko ismi oldu.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL