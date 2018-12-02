Aslan’ın teknik patronu Fatih Terim, eksikleri dert etmiyor... Tecrübeli hoca, son idmanın ardından takım kampa girerken oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Beşiktaş derbisine yönelik net mesajlar veren Terim, “1 değil, 3 puan istiyorum. Bu amaç için oynayacağız. Kazanacağımız her puan altın değerinde” ifadesini kullandı. Eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle, oyun felsefesinde herhangi bir değişiklik olmayacağını aktaran Fatih hoca, “Sahaya 11 kişi çıkıyorsak, eksik yok demektir. Oyunu geride kabul etmek diye bir şey yok, geri çekilmek yok, önde basacağız, pres yapacağız, ayak basmadık yer bırakmayacağız, hücum oynayıp kazanacağız” diye konuştu.

‘Oynadığınız yerin farkına varın’

Üst üste kötü skorlara hiç alışık olmadığını belirten Terim, “Bu kötü gidişe ‘dur’ demek zorundayız. Galatasaray seviyesi bu tür gidişleri kaldırmaz. Artık nerede oynadığınızın farkına varın. Size her yerde destek veriyorum. Arkanızda 30 milyon Galatasaray taraftarı var. Bu gücü kullanın, Galatasaray’ın ağırlığını sahada hissettirin” açıklamasını yaptı.