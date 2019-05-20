Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

Buzdolabından çıkan et gibiyiz. Bizim yöneticiler olarak sevincimiz çok uzun sürüyor. Abdurrahim Bey, banka tarafında, ben Emlak Konut'taydım. Kemerbuzgaz'la ilgili sorunlar var. Galatasaraylılar, şampiyonluk sabahına uyandı. Bu bize mutlu etti.

Hiçbir galibiyetimizi doyasıya kutlayamadık. Çünkü hemen bir problem çıkıyordu. Enkaz edebiyatı yapmak istemiyorum ama geldiğimiz günkü borç durumu belli. %40'lık kur farkı ve faizlere rağmen borçları dolar bazında yarı yarıya indirdik.

'3 gol 1 sayıldı'

Dün ilk defa 3 golün 1 gol sayıldığı bir maç izledik. Bunu eleştirmiyorum, ironi yapıyorum. Dün hakem Galatasaray'ı kolladı diye bir şey denemez. Dün Türkiye için önemli bir sınavdı. Cüneyt Çakır için söylenen klasik bir söz var. Dışarının kralı, içeride ise...

Galatasaray'ın lehine ve aleyhine hatalar yapıldı. Bana göre lehine verilen kararlar 4'te 1'i civarındaydı. İsim vermiyorum, verince 150 gün ceza yedim. Herkes ne olduğunu biliyor. Gereğinde geriye çekilmesi bilinmeli.

Rize Başkanı hakkında...

Silahla ilgili espri hoş değil. Rizespor seyircisi müthiş beyefendi, tek bir küfür olmadı. Sadece bazı yöneticiler, olabilir tabii, aşırı tepki verdi. Ona ceza verilsin demiyorum ama ceza cürüme eşit olmalı.

Fatih Terim heykeli dikilecek mi?

Heykeli zaten gönüllerde dikilmiş. Biz öncelikle Fatih Hoca'nın müzede sağlıklı şekilde temsil edilmesinden yanayız. Bana gelen bilgi, müzeye sığdıramadık. Onun da heykelinin olmasını dilerdim. Olmasına çalışacağız.

37 bin 581 ortalamamız var. Avrupa'da seyirci ve mali performans artışında 4. sıradayız. 1905 yılından beri en yüksek rakamdayız. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığımız dönemdeki sayıyı aştık.

'Mali dengesi en iyi kulüp biziz'

101 milyon TL seyirci gelirimiz, bu yıl 233 milyon TL oldu ve giderek artıyor. Gelirde milyar TL'yi zorluyoruz. Bugün itibarıyla büyük kulüpler arasında mali dengesi en iyi kulübüz diyebilirim. Ama mutlaka banka yapılandırılması yapılmalı. Kulüpler mali anlamda çok kötü.

Bir çiçekle bahar gelmez. Rakiplerim ne kadar güçlü olursa ben de o kadar güçlü olurum. Gücümü onlardan alırım, onları aşmam gerekir. Onların Avrupa'da zor duruma düşmesi beni de zayıflatır.

2024'te Avrupa kupalarında format değişecek. Bunda Türkiye'ye hiçbir şey sorulmadı. Bize 5 kontenjan veriliyor onlar da rezil durumda. Bu format, 6 ülke dışındakiler için çok kötü. Federasyon ve Kulüpler Birliği bu işe müdahil olmalı.

Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Lig Birliği arasında şu an çatışma var. Neden bu sana empoze ediliyor? Ülkenin buna müdahil olması lazım. Ey TFF ve gelecek yönetim, bir kadro kur. Şimdiki kadro fikstür ayarlıyor, lokal işlerle uğraşıyor.