Takımın yükselen formundan memnun olan Fatih Terim, son eksik parça olarak gördüğü Onyekuru’nun ilk 11’de başlayıp 90 dakika oynayabilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Bu konudaki niyetini 3-1’lik Alanyaspor maçı sonrası dile getiren Terim, Henry Onyekuru’yu yaşadığı sıtma hastalığı ve kondisyon sıkıntısı nedeniyle tam randımanlı oynatamadığını ifade etti.

Alanya maçının ikinci yarısında oyuna giren Onyekuru, sol kanatta çok etkiliydi.

Antrenör ekibiyle özel bir program hazırlayan tecrübeli hoca, özellikle bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinden itibaren Onyekuru’yu düzenli olarak 90 dakika kullanmayı planlıyor.