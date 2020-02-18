Galatasaray’da plan tuttu ve şimdi hedef Kadıköy’de 20 yıl sonra kazanmak... Şampiyonluk yolunda yakaladığı 6 maçlık seri ile yeniden havaya giren sarı-kırmızılılar, ikinci yarı başlarken önüne fikstürü almış ve Fenerbahçe maçına kadar oynanacak bütün maçlara 3 puan yazılmıştı.

Galatasaray kazandıkça “fikstür kolay” diyenler de olmuştu. Ancak Fatih Terim ve ekibi için önemli olan kazanmaktı. Sarı-kırmızılı teknik kadro, 1-0 kazanılan Malatya maçı sonrası ise Kadıköy’de zaferi gözüne kestirdi.

Artık maç maç hedefi gitme kararı alan sarı-kırmızılılar, ilk planda Fenerbahçe’yi deplasmanda yenerek hem Kadıköy’deki şansızlığına son vermek hem de şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etmek isteyecek.Böylece ikinci yarının başlamasıyla beraber “Kadıköy’e kayıpsız gidelim” görüşünde birleşen sarı-kırmızılılar için artık tek düşünce Fenerbahçe maçını kayıpsız geçmek oldu.

Malatya maçı sonrası futbolcuların da soyunma odasında çok keyifli olduğu ve derbi maçın havasına da hemen girdikleri öğrenildi. (Skorer)