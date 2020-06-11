Tecrübeli çalıştırıcının, “Tam da Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz’in rahatsızlık yaşadığı günlerde bunların konuşulması hiç hoş değil. Benim şu an öyle bir gündemim yok, zaten olamaz da. Tek konsantre olduğumuz konu lig şampiyonluğu. Ayrıca Sayın Başkan’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Galatasaray’da başkanlık koltuğu en onur verici makamlardan biridir ama şu günlerde bunların konuşulması beni çok rahatsız ediyor” ifadelerini kullandığı dile getirildi.