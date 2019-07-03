Galatasaray’ın yeni sezonda gözü, işte bu iki gencin üzerinde olacak. 16 yaşındaki oyun kurucu Mustafa Kapı ile 19 yaşındaki 10 numara Atalay Babacan, Fatih Terim’in yıldızını parlatmaya hazırlandığı yeni isimler. Florya’nın altyapısında yetişen ve henüz 14 yaşında, Riekerink döneminde A takım formasını, Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında giyen Mustafa Kapı, oyun kurucu olarak görev yapıyor. Terim, genç yeteneği zaman zaman 8 numarada kullanmayı düşünüyor. Atalay ise özellikle kupa maçlarında süre almaya başlamıştı. Solak futbolcu, hem 10 numarada hem de kanatlarda denenecek.

Herkes şans bulacak

Terim, iki gence devamlı süre tanıyıp zamanla ilk 11’e adapte etmeye çalışacak. Futbol akademisinden yetişen diğer yetenekler de sezon içerisinde sık sık A takıma alınarak, onların da üst seviye oyuna alışmasına yardımcı olunacak. Geçtiğimiz sezon Terim’in deyim yerindeyse gözünü kırpmadan şans verdiği Ozan Kabak, yarım devrelik performansıyla Stuttgart’a, yine Almanya’daki yarım sezonluk oyunuyla Schalke’ye transfer olmayı başardı.

Mini yorum / Metin Karabaş

Terim onların üzerine titriyor

Geçtiğimiz sezon Ozan, Celil ve Yunus’un yanı sıra birçok genç isme A takımın kapılarını açan Fatih Terim, kamp için hazırlıklarını yapmayı başladı. Ozan’ın kısa sürede çok önemli bir çıkış yakalaması ve Galatasaray’a 11 milyon Euro kazandırması bu uygulamada ısrar edilmesinin gerekliliğini ortaya bir kez daha koydu. Bir önceki sezon zaman zaman A takım kadrosuna katılan Atalay Babacan ve Mustafa Kapı, Terim’in üzerine titrediği iki önemli yetenek. Bu kamp döneminde önemli bir fırsat yakalayacaklar. Eğer onlar da Ozan’ın çalışkanlığını ve azmini gösterip mentalite olarak kendilerini güçlü tutarlarsa kazanan kendileri olacaktır.