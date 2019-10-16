Fatih Terim'in gözü Atalay, Yunus ve Mustafa'da

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Mustafa Kapı gibi gençlerin takımda kalmasını istiyor.

16 Ekim 2019, Çarşamba 06:01
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Fatih Terim'in gözü Atalay, Yunus ve Mustafa'da

Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Mustafa Kapı gibi gençlerden daha fazla yararlanmak isteyen Fatih Terim, bu oyuncuların gelecek sezonda da takımda kalmasını istiyor.

Kontratları sona erecek üç oyuncuya da bu sebeple yeni sözleşme teklif edilecek.

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