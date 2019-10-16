Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Mustafa Kapı gibi gençlerden daha fazla yararlanmak isteyen Fatih Terim, bu oyuncuların gelecek sezonda da takımda kalmasını istiyor.

Kontratları sona erecek üç oyuncuya da bu sebeple yeni sözleşme teklif edilecek.