Ankaragücü maçında kaybedilen 2 puanın ardından kupada Tuzlaspor'u mağlup ederek bir üst tura yükselen sarı kırmızılılarda moraller yerinde.

Devre arası öncesi Göztepe ve Antalyaspor maçlarında hata yapmayıp Ocak ayına moralli girmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim İzmir'deki maçın taktiğini belirledi.

Rakibine karşı önde baskı kurulmasını isteyen deneyimli çalıştırıcı özellikle orta alanda oyunun hakimiyetinin tamamen kendilerinde kalmasını istiyor.

Kupada ağları sarsan ve fizik olarak form tutmaya başlayan Falcao'nun ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturulması istenirken kanat oyuncularına bu konuda uyarılarda bulunulduğu öğrenildi.

Öte yandan Ryan Babel'in antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışması teknik heyeti memnun ederken Hollandalı oyuncunun mücadeleye 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.