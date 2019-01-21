Fatih Terim'in gözdeleri: Marcao ve Maicon

İlk maçında sınıfı geçen yeni transferinden çok memnun kalan Fatih Terim, Brezilyalı stoper Marcao'nun performansının Maicon’u da yukarı çekeceğini düşünüyor.

21 Ocak 2019, Pazartesi 08:43
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Fatih Terim'in gözdeleri: Marcao ve Maicon

Ankaragücü karşısında ilk maçına çıkan Galatasaray'ın yeni transferi Marcao performansıyla tam not aldı. Ama teknik heyeti asıl sevindiren detay Maicon oldu. Geçen sezon Denayer, bu sezon Ozan Kabak'ı Maicon'un yerine tercih eden teknik direktör Fatih Terim, Semih Kaya'nın dönecek olmasına rağmen Marcao'nun partneri olarak Maicon'u düşünüyor. Sonunda sol ayaklı bir stopere kavuşan Terim, yardımcıları ile yaptığı değerlendirmede, "Marcao sayesinde Maicon da toparlanacak. Hem savunmada sıkıntı yaşamayacağız hem de hücuma daha hızlı çıkacağız" görüşünü paylaştı.

SAVUNMA AYNI DİLİ KONUŞUYOR

Maıcon-Marcao tandemi, ilk sınavında Ankaragücü'ne gol izni vermedi. Sağ bek Mariano ve ön libero Fernando ile defans hattını Brezilyalı oyunculardan oluşturan G.Saray artık savunmada aynı dili konuşuyor.

Kaynak: Sabah


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