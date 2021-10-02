Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Avrupa Ligi'nde gösterdiği performanstan çok memnun. Ancak tecrübeli hoca, ileriye dair tedbir alıp bazı güncellemeler yapmayı da planlıyor. Marsilya beraberliğinin ardından, mücadeleden dolayı öğrencilerini tebrik eden, ancak hücum geçişlerinde zorlandıklarını itiraf eden Terim, "Biz her zaman gol kralları çıkarırdık. Set oyununu güçlendirmeliyiz. Formasyon değiştirebilirim" dedi. Peki Fatih hoca, kısa vadede oyun sisteminde nasıl bir değişiklik yapabilir? FANATİK yazarları, Terim'in yapabileceği muhtemel hamleleri kaleme aldı. İşte o görüşler...

Mehmet Demirkol: Asıl çözüm orta sahada

Galatasaray’ın sorunu orta saha kaynaklı. Ligdeki savunma sorunu da... Oyuna hükmedip baskı yapmaya çalışırken açık veriyor. Ya da rakip baskı yaparken oyun kurmakta zorluk çıkıyor ve top kayıpları oluşuyor. Avrupa’da savunma önceliğiyle, orta saha savunmaya yakın oynayınca belli bir defansif başarı ortaya çıkıyor. Öte yandan hücumda üretimde aynı oranda azalıyor. Galatasaray Avrupa’da gol yemedi ve plan işliyor. Ancak geri düştüğü bir maçta oyunu nasıl çevirir henüz bunu bilmiyoruz. Ön tarafta özellikle Halil ve Kerem’in tecrübe ve gelişme sağlaması şart. Ancak öncelikle savunmadan oyun kurulumu ve orta sahanın baskıdan çıkma şablonlarının gelişmesi lazım.

Serkan Akcan: Santrfor skoru eksik

Fatih hocanın santrforları genelde çift hanelere çıkıp krallık yarışında var olurlardı. Tudor’dan yarı sezonda aldığı kadroda da Gomis 30’a ulaşmıştı. Nevar ki, Gomis’ten sonra bir sezonda tüm kulvarlarda en golcüsü Onyekuru(16) ve Feghouli (13) olabildi. Ortada ciddi bir bitiricilik sorunu olduğu aşikâr. Halil'in dinamizmi ve baskı kalitesi tatmin edici seviyelere geldi. Fakat şampiyonluk ve Avrupa’da hedefe ulaşmak için Halil’in skor üretmesi lazım. Fatih hoca, Halil’i ikinci santrfor yapıp Diagne ya da Mohamed'i sahada tutacak bir formül üzerinde durmalı. Halil’i, Cicaldau gibi santrfor arkasına getirmek beklenenden çok daha yüksek etki yapabilir.

Erman Özgür: Halil'in yanına Diagne veya Mohamed

Galatasaray için yerine oturmaya başlayan taşlar içerisinde en önemli eksik santrfor. Fatih Terim üzerinde ısrar edebileceği bir performans için neredeyse oyuncularının gözlerinin içine bakıyor. Ancak sezon başından beri istikrarlı iyi oynayan bir oyuncu olmadı. O yüzden Fatih Terim'in çift santrforu deneyebileceğini düşünüyorum. Özellik anlamında ise Halil, en önde Diagne ya da Mohammed fark etmeksizin 2. santrforu en doğru oynayacak oyuncu olarak gözüküyor.



