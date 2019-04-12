Fatih Terim’in Fenerbahçe karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu. Terim, ilk olarak Ankaragücü'nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Süper Lig'de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ligde ilk kez ise 8 Eylül 1996 yılında Fener'e rakip oldu.

Fenerbahçe ile 33. maç

Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye karşı 32 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez de rakibine mağlup oldu. 12 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 28 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbilerde 10 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 9’unda ise berabere kaldı.

Terim’in 58. derbisi

Galatasaray, Terim ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 57 maç yaptı. Deneyimli teknik adam, bu müsabakalarda 21 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı.

(İHA)