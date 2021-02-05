Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisindeki 11'inden 9 isim belli oldu
Yarın Süper Lig'de dev derbinin heyecanı yaşanacak. Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda bu maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim, sahaya çıkaracağı 11 isimden 9'unu şimdiden belirledi. İşte Aslan'ın derbide sahaya süreceği 11 futbolcudan 9'u...
Derbi havasına giren Galatasaray'da, Fenerbahçe karşısında forma giyecek isimler büyük ölçüde belli oldu. Kalede Muslera, stoperde Donk-Marcao ikilisi, sol bekte Saracchi, orta sahada Taylan, Belhanda ve Arda, sol açıkta Onyekuru'nun yeri garanti. Yeni transfer Yedlin de sağ bekte Linnes yerine tercih edilecek. Derbide ilk 11'deki 9 oyuncusunu belirleyen Terim, kalan 2 forma için son kararını henüz vermedi. Emre Kılınç ve iyileşen Oğulcan sağ açık, Babel ve Mostafa Mohamed forvet için kıyasıya rekabet halinde. Terim, bugün yapılacak taktik çalışmada kadroyla ilgili son kararını verecek.
DERBİDE YERİ GARANTİ OLANLAR
Muslera
Yedlin
Donk
Marcao
Saracchi
Taylan
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Belhanda
Arda
Onyekuru
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