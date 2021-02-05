Derbi havasına giren Galatasaray'da, Fenerbahçe karşısında forma giyecek isimler büyük ölçüde belli oldu. Kalede Muslera, stoperde Donk-Marcao ikilisi, sol bekte Saracchi, orta sahada Taylan, Belhanda ve Arda, sol açıkta Onyekuru'nun yeri garanti. Yeni transfer Yedlin de sağ bekte Linnes yerine tercih edilecek. Derbide ilk 11'deki 9 oyuncusunu belirleyen Terim, kalan 2 forma için son kararını henüz vermedi. Emre Kılınç ve iyileşen Oğulcan sağ açık, Babel ve Mostafa Mohamed forvet için kıyasıya rekabet halinde. Terim, bugün yapılacak taktik çalışmada kadroyla ilgili son kararını verecek.

DERBİDE YERİ GARANTİ OLANLAR

Muslera

Yedlin

Donk

Marcao

Saracchi

Taylan

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Belhanda

Arda

Onyekuru

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