Galatasaray'da son dakika corona virüsü gelişmesi. Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından alarm durumuna geçilmişti. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak test yaptırmıştı.

Deneyimli teknik adam, dün akşam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuş, “Merak etmeyin. Emin ellerdeyim” ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da virüse yakalandığı sosyal medyada iddia edilse de bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenilmişti. Son olarak ise Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in de corona virüse yakalandığı iddia edildi.

ABD'de kızın yanında

Fulya Terim'in corona virüse yakalandığı haberleri asılsız çıktı. ABD'de büyük kızı Merve Terim Çetin ile beraber olan Fulya Terim'in haberi alır almaz Türkiye'ye doğru yola çıktığı gelen haberler arasında.

Önlemler gereği karantinada kalacak

Corona virüsü salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları karantinaya alınıyor. İlk olarak sağlık kontrolünden geçirilecek olan Terim, 14 gün karantinada kalacak.

FANATİK ÖZEL