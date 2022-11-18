Fatih Terim’in eşi Fulya Terim ameliyat oldu!

Galatasaray ve Milli Takım 'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim’in eşi Fulya Terim, geçtiğimiz günlerde bir sağlık sorunu nedeniyle bıçak altına yattı.

Hürriyet'in haberine göre; Amerikan Hastanesi’nde midesinden ameliyat olan Fulya Terim’i, Fatih Terim’in yanı sıra kızları Buse ve Merve Terim’le birlikte damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin bir an olsun yalnız bırakmadı.

Aile, ameliyatın iyi geçmesi ve sonuçlarının iyi gelmesiyle derin bir nefes aldı. Fulya Terim'in tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu ve salı günü taburcu olması bekleniyor.