Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü yenilgisi ile birlikte sarı-kırmızılı takımda ilk kez bir sezonda 8. kez mağlubiyet yaşamış oldu. Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca daha önce lig maçlarında bir sezonda en fazla 7 yenilgi almıştı

İlkleri yaşıyor

Fatih Terim aynı zamanda Galatasaray'ın başında ilk kez üst üste 8 maçlık kazanamama serisi yakalarken aynı zamanda sezonları tamamladığı yıllarda ilk kez ligi ilk iki sıra içinde bitiremeyecek

Sezon Takım O G B Y

2019-2020 Galatasaray 32 14 10 8

2018-2019 Galatasaray 34 20 9 5

2017-2018 Galatasaray 18 14 1 3

2013-2014 Galatasaray 5 2 3 0

2012-2013 Galatasaray 34 21 8 5

2011-2012 Galatasaray 40 25 11 4

2003-2004 Galatasaray 26 11 8 7

2002-2003 Galatasaray 34 24 5 5

1999-2000 Galatasaray 34 24 7 3

1998-1999 Galatasaray 34 23 9 2

1997-1998 Galatasaray 34 23 6 5

1996-1997 Galatasaray 34 25 7 2



