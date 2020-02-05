Sezona tutuk başlayan ve bu konuda teknik heyet tarafından defalarca uyarılan, hatta bir ara gönderilecekler listesinde adı geçen Sofiane Feghouli, yine Ocak ayında kendine geldi. Afrika Kupası'ndan yorgun dönen ve yaz kampını da kaçıran Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı, geçen sezon olduğu gibi devre arasında yeniden hayat buldu. Sarı-kırmızılı taraftarın sosyal medyada sert eleştirilerde bulunduğu 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol attığı Kayserispor maçıyla eski formunu tekrar yakaladığını herkese gösterdi.

MARİANO'NUN PERFORMANSINI DA ETKİLEDİ

Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarılarında 3 senede 10 gole imza atan Sofiane Feghouli, sezonun ikinci yarılarında ise 15 gol kaydetti. Geçen sezon özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla şampiyonluğun kahramanlarından biri olan yıldız oyuncunun form tutmaya başlaması en çok teknik heyeti sevindirdi. Terim, yeniden planlarını Feghouli üzerinden yapmaya başladı. Tecrübeli futbolcunun sayesinde Mariano da toparlandı. (Sabah)