Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Pazar günü oynanacak olan derbide Fenerbahçe’yi devirmenin planlarını yapıyor. Takımını derbiye tüm yönleriyle hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Başakşehir maçının da derbiye etki edeceğini düşünüyor. Yardımcılarıyla yaptıkları değerlendirme toplantılarında Terim, “Bizim maçın öncesinde Başakşehir, Beşiktaş’a mağlup olursa biz Fenerbahçe karşısına daha hırslı ve motive olmuş şekilde çıkarız. Başakşehir kazanırsa oyuncular bu skordan ister istemez etkilenebilir. Siz de tecrübenizle, çocukların duygularını yönlendirin” ifadelerini kullandı.

TESİS ARAYIŞI BUGÜN BİTİYOR

Galatasaray, Şükrü Saracoğlu Stadı’na rahat ve sorunsuz ulaşım adına Florya’da değil Levent’te kamp yapmak için harekete geçti. Yönetimin, cumartesi günü konaklamayı düşündüğü otellerde yer sıkıntısı yaşanması durumunda ise yeterli sayıda oda sayısı müsaitliği olan tesis bulacak. Sarı-Kırmızılılar’ın bu sorunu da bugün çözmesi bekleniyor. Takımın son idmanı Türk Telekom Stadyum’da yapması ve taraftara açılması da gündeme geldi. Ancak Fatih Terim bu olasılığı gündeme getirmiyor.

YÖNETİM TAM KADRO GİDİYOR

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz’in derbi programı da belli oldu. Sarı-Kırmızılı Kulübün başkanı, dev mücadeleyi Ülker Stadı’nda takip edecek. Kurmayları ile stada gidecek olan Cengiz, ilk yarıdaki maçın da bir anlamda iade-i ziyaretini gerçekleştirecek. Süper Lig’in ilk devresinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertliler’in Başkanı Ali Koç da TT Stadı’na gelmişti. Cengiz, daha sonra Koç’u basketboldaki derbide ağırlamıştı. Daha önce F.Bahçe derbisi için düşünülen 4 milyon TL’lik galibiyet primi de 1 milyon dolara çıkarıldı.

Kaynak: Akşam