Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe deplasmanı öncesi takımın stres ve baskıdan uzak tutmaya çalışıyor. Antrenmanlarda neşeli görüntüsüyle dikkat çeken tecrübeli hoca, pozitif tavrıyla oyuncularını Kadıköy’deki maça farklı bir şekilde motive etmeye çabalıyor. Terim’in öğrencilerine en sık yaptığı uyarı ise sakin olmaları yönünde. Derbide zaferin şifresini ‘sabır’ olarak belirleyen tecrübeli teknik adam, 90 dakika boyunca sahada disiplin istiyor. Zorlu maçın taktik provaları devam etse de, henüz oyun düzenine ve ilk 11’e son karar verilmedi. Son idmanda açıklayacak Her antrenman sonrası Terim ve ekibinin Fenerbahçe analizi yaptığı ifade ediliyor. Hafta başında hücum çalışmalarına ağırlık veren, ardından orta sahayı güçlendirme seçeneği üzerinde duran Terim, planlarına son şeklini kamp öncesindeki antrenmanda verecek.

Metin Karabaş