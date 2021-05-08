Bir yanda seçim süreciyle ilgili kulüpte yaşanan derin kriz, diğer tarafta futbol takımının derbi hazırlıkları... Galatasaray'da gündem hem sahada hem de saha dışında çok yoğun. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, 29 Mayıs'ta yapılması gereken kongreyi önce pandemi koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurması, ardından camiadan gelen tepkiler, sonrasında Cengiz'in bu şartlarda tekrar aday olmayacağını açıklaması ve iptal kararının yönetim tarafından geri alınması... Yaşananlar bu kadarla da sınırlı değil.

Divan da devrede

Divan Kurulu bir açıklama yayınlayarak, yönetimin kendilerine danışmadan seçim faaliyetlerinin iptal edilmesi veya uygulanması gibi bir tasarrufunun olamayacağını, bunun tüzüğe aykırı olduğunu ileri sürdü. Daha sonra yönetim bu açıklamaya cevap verdi ve Divan Kurulu'nun kendi işlerine karışarak, tüzüğün bir başka maddesini ihlal ettiğini belirtti. Dolayısıyla camia içinde yaşanan kriz, bir başka boyuta taşınmış oldu.

4 aday çekişecek

Başkan adayları ise gün içerisinde listelerine son şeklini vererek, Divan Kurulu'na teslim ettiler. Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi, başkan olmak için yarışacak isimler... Ve adaylar, kongrenin kesinlikle daha önce açıklandığı gibi 29 Mayıs'ta yapılmasından yana. Tüm hazırlıklar bu tarihe göre yürütülüyor. Ancak Başkan Cengiz, seçim tarihinin en erken Haziran ayında olmak üzere ilerleyen günlerde kulüp tarafından duyurulacağını belirtiyor. Bu da, neticesi ne olursa olsun mevcut krizin uzun bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.

Listelerde skandal

Bu arada adaylar kurul listelerini Divan Kurulu'na sunduktan sonra ilginç bir karışıklık ortaya çıktı. Cevat Genç isimli kongre üyesinin, Metin Öztürk'ün listesinde Denetim Kurulu asil üyesi olarak, Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde ise Yönetim Kurulu asil üyesi olarak yer aldığı anlaşıldı. Divan'ın uyarısı üzerine listeler revize edilirken, Cevat Genç, Hamamcıoğlu'nun tarafında kaldı.

'İşimize bakalım'

İşte bugün tüm bu kavgalara 24 saatliğine de olsa, ara verilecek gün. Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşıyabilmek için, Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda mağlup etmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar, hafta içinde bu zorlu mücadeleye özel olarak hazırlandı. Aslan'ın hocası Fatih Terim de, tüm oyun planını 3 puan hedefi üzerine kurguladı. Takımını kulüp gündeminden uzak tutmaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı, "Biz kendi işimize bakalım" diyerek öğrencilerini motive etmeye çalıştı.