Galatasaray, evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Sarı-kırmızılarda tek hedef kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim’in kararsızlık yaşadığı tek konu Belhanda. Çenesindeki kırıktan dolayı hafta içinde koruyucu maskeyle idmanlara çıkan Faslı oyuncunun ikili mücadelelerdeki çekingen tavrı Terim’i endişelendiriyor.

Fatih Hoca’nın A planı derbiye Belhanda ile başlamak. Eğer yıldız 10 numara maske ile oynamakta zorlanırsa Terim, Ömer Bayram’ı ilk on bire alacak. Belhanda ile ilgili karar maç günü verilecek. Fatih Hoca, derbide forma vereceği 10 ismi belirledi.

Muslera’nın önünde Mariano- Luyindama- Marcao- Nagatomo görev yapacak. Orta sahayı Seri ve Nzonzi’den kuracak olan tecrübeli hoca, kanatlarda Feghouli ile Babel’e şans verecek. Forvette ise Falcao olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi