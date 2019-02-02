Fatih Terim'in babası Talat Terim yoğun bakımda

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 beraber kalan Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınan babası Talat Terim için Adana'ya hareket etti. Adana Havalimanı'nın VIP çıkışından özel aracıyla babası Talat Terim'in tedavi gördüğü özel hastaneye hareket eden Terim, kendisinden 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunanlara teşekkür etti.

02 Şubat 2019, Cumartesi 23:38 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in babası Talat Terim yoğun bakımda

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu Adana'da tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in tedavisi sürüyor. Göztepe karşılaşması öncesi kente gelerek babasının yanında olan Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi de geldiği kentten karşılaşmaya takımının başında çıkmak için ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısına katılmayan Terim, stattan ayrıldıktan sonra Adana'ya gitti. Adana Havalimanı'nın VIP çıkışından özel aracıyla babası Talat Terim'in tedavi gördüğü özel hastaneye hareket eden Terim, kendisinden 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunanlara teşekkür etti. Terim'in babasının durumununu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"DAYAN DEDEM"

Fatih Terim'in kızları Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından, 'Dayan Dedem' paylaşımında bulunurken, Buse Terim ise paylaştığı bir fotoğraftara 'Dua' yazdı.

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