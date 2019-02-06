Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fanatik ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, başta Terim ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Fenerbahçe'den başsağlığı

Terim'in vefatıyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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